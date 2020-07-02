Врач рекомендует снимать стресс крапивой

Крапива, которая зачастую нервирует владельцев садов и огородов, на самом деле способна снимать стресс, стимулировать обмен веществ, иммунитет и регенерацию клеток.

Это происходит благодаря большому количеству биоактивных веществ, в том числе флавоноидов, витамина B9, фолиевой и аскорбиновой кислот, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Известно немало рецептов блюд из крапивы – прежде всего, легких супов и летних салатов. Главное в этом деле – собирая крапиву, не обжечься и правильно ее приготовить.

Диетолог говорит, что противопоказаний к ее применению практически нет, осторожным с ее употреблением надо быть только людям с заболеваниями желудка, язвенной болезнью.