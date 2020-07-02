Автоспорт начинается! В Австрии стартует сезон трех "Формул"

Международная федерация автоспорта, власти Австрии и владельцы автодрома Red Bull Ring в Шпильберге подтвердили, что сезон "Формулы-1", а также двух ее младших классов "Формула-2" и "Формула-3", стартует в ближайший уикенд. Главный заезд "Королевских гонок" пройдет в воскресенье, 5 июля.

Гоночный уикенд первого из двух этапов чемпионата мира – второй организаторы надеются провести ровно через неделю, — начнется в пятницу, 3 июля, двумя традиционными практиками. Серия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, а сама гонка – в 16.00 по московскому времени в воскресенье.

Как уже сообщали Вести.Ru, сезон "Формулы-1" был отложен из-за пандемии коронавируса и первые два этапа запланированы в Шпильберге. Оба они пройдут без зрителей и для участников и членов их команд будут введены значительные ограничения по составу технических служб и по взаимодействиям между собой и с судейским корпусом во время состязаний.