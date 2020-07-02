Следком завершил следствие по делу отца, бросившего детей в аэропорту

Управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю завершило расследование дела в отношении мужчины, который оставил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем расследование уголовного дела завершено", – проинформировали в СК. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

В отношении 42-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова возбудили два дела: об оставлении детей в опасности (статья 125 УК РФ) и о краже (пункт "г" части 3 статьи 158 УК РФ).

26 января нынешнего года Гаврилов, прилетевший из Хабаровска, оставил двоих сыновей 2011 и 2014 годов рождения в московском аэропорту. В их вещах нашли записку, в которой отец пояснил, что не может содержать детей. По словам мужчины, он бросил детей ради их же блага, поскольку знал, что они "остаются в самом безопасном месте после Кремля в России".

15 февраля Гаврилова арестовали в Хабаровске. Детей отправили в Комсомольск-на-Амуре и временно передали бабушке, а затем их забрала мать.

Выяснилось, что Гаврилов помимо всего прочего похитил у знакомой женщины 100 тысяч рублей. Сам он настаивал, что взял деньги в долг и собирался отдать.