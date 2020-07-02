COVID-19: cуточный прирост заболевших в России немного вырос

За сутки количество новых заболевших коронавирусной инфекцией составило 6760 человек, умерли 147 пациентов, следует из данных оперативного штаба. При этом 2167 (32,1%) переносят вирус без клинических проявлений.

Суточный прирост в России немного вырос: накануне в РФ было зафиксировано 6556 заболевших, 30 июня — 6693, 29 июня — 6719.

По состоянию на четверг, 2 июля, в стране выявлено 661 165 случаев COVID-19, 9 683 умерших и 428 978 выписанных (6 047 выписаны за последние сутки). Таким образом, в России сейчас болеют 222 504 человека.

По данным оперштаба, в Москве зарегистрировано 662 новых заболевших коронавирусной инфекцией, 39 человек умерли и 1055 выздоровели.

В столице коэффициент распространения COVID-19 в четверг составил 0,88.