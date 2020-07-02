"Как белый": полицейские в Майами избили темнокожую женщину

В Майами отстранили от работы офицера полиции Антонио Родригеса и его напарника, которые избили кричавшую на них темнокожую женщину в международном аэропорту, передает Miami Herald. Запись инцидента моментально вызвала бурю негодования в соцсетях.

"Ты черный. А ведешь себя так, как будто ты белый. Но ты ведь действительно черный", — кричала вечером 1 июля темнокожая пассажирка.

Что послужило причиной конфликта между двумя стражами порядка и женщиной, директор департамента полиции Майами Альфредо Рамирес уточнять не стал, но сообщил о том, что служители закона на время расследования отстранены от работы.

"Я потрясен и огорчен увиденным… Подобные действия уничтожают плоды нашей многолетней работы", — посетовал он.

О состоянии пострадавшей ничего не сообщается.

В последние месяцы в США внимание общественности приковано к работе полиции, сотрудники которой во время задержания в Миннеаполисе задушили афроамериканца Джорджа Флойда. После его смерти в Соединенных Штатах и странах Европы начались массовые протесты против ущемления прав темнокожих, столкновения с полицией, многочисленные случаи вандализма и мародерства.