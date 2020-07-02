В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона по системе быстрых платежей (СБП). Можно бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.

ВТБ одним из первых провел такой платеж. "Новый функционал позволит клиентам ВТБ получать деньги от компаний, например, при продаже автомобиля в автосалонах, получении денежных призов за участие в маркетинговых акциях", — отмечается в сообщении ВТБ.

Клиент сообщает юрлицу номер мобильного телефона, к которому привязан счет в банке. "Поступление средств на счет физлица происходит мгновенно и без комиссии. В настоящее время зачисление денег по номеру мобильного телефона через СБП в рамках В2С-переводов доступно всем клиентам ВТБ", — отметили в банке.

В будущем клиенты смогут получать через такие переводы и зарплату, уточнили в ВТБ. Система быстрых платежей, созданная ЦБ РФ, работает с 28 января 2019 года. Через систему можно переводить деньги и оплачивать покупки, услуги без реквизитов карты или счета.

За 2019 год в СБП проведено более 8 миллионов операций на общую сумму почти 70 миллиардов руб. Ежемесячный прирост в среднем составляет 25% как по количеству, так и по объему платежей.

На транзакцию приходится 15 секунд. Платить через СБП можно с помощью QR-кода. Комиссия при такой оплате может составлять 0,7-1%. Иногда это заметно ниже комиссии по банковским картам.

Кроме этого, ЦБ РФ и банкиры обсуждают возможность выплат зарплат через Систему быстрых платежей (СБП). Крупнейшие банки — ВТБ, "Альфа-банк", "Открытие", "Росбанк", "Совкомбанк", "Тинькофф" поддерживают это предложение.

В этом случае, по их мнению, вырастет конкуренция на рынке и ускорится решение проблемы "зарплатного рабства" (выплата зарплаты только через банк работодателя).

Обсуждаются разные варианты зарплатного сервиса СБП. Большая часть банков поддерживает вариант оплаты расходов в равных долях: банк работника и банк работодателя по 3 рубля за транзакцию.