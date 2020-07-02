Велодорожке на Куршской косе быть

На Куршской косе появится дорожка для велосипедистов. Как рассказал у себя на странице в соцсети директор нацпарка Анатолий Калина, проект по строительству объекта уже прошёл госэкспертизу. Следующий этап — получение разрешения на строительство и урегулирование финансовых вопросов.

Как напоминает ГТРК "Калининград", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", с предложением о создании специальной дороги для движения велосипедистов на территории национального парка его директор обратился к президенту страны Владимиру Путину на конференции ко Дню эколога России.

Кстати, по мнению Анатолия Калины, требования ГОСТ к велодорожкам и экологическим тропам необходимо пересмотреть. С его точки зрения, они слишком жесткие.