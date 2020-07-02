Бокс. Третий бой Фьюри с Уайлдером может состояться 19 декабря

Чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета британец Тайсон Фьюри может встретиться со своим главным оппонентом американцем Деонтеем Уайлдером 19 декабря. Об этом сообщил журналистам промоутер лучшего боксера WBC Боб Арум. Дата, кажется, устраивает всех.

Напомним, что Фьюри и Уайлдер встречались в ринге дважды: в декабре 2018 года судьи дали соперникам ничью, а в феврале 2020-го британский "Цыганский король" одержал победу в 12-м раунде и завоевал титул чемпиона мира.

"19 декабря – это дата, которую все мы хотим, — цитирует Арума издание BoxingScene. – Она устраивает все стороны. Сможем ли мы это сделать на стадионе с ограниченным количеством людей? Это решение находится в руках богов. Но к этой дате, вероятно, худшее с пандемией коронавируса будет уже позади".