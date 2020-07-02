Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Суд отпустил из-под стражи двоих друзей Игнатенко – Артема Рябова и Николая Килафяна. Им изменили меру пресечения на личное поручительство, – цитирует Мельникова ТАСС. – Сам Игнатенко пока остается в больнице из-за ухудшившегося самочувствия".

Правозащитник подчеркнул, что россиян держали под стражей в неприемлемых условиях: им приходилось спать на полу в помещении, где помимо них находились до ста человек.

Ранее ряд российских ученых обратились в МИД РФ с просьбой оказать помощь коллегам. По словам Мельникова, Игнатенко и его друзья нуждаются в деньгах, чтобы оплатить услуги адвокатов и поручителей.

Игнатенко – сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону. Вместе с двумя друзьями его задержали по обвинению в нанесении вреда окружающей среде. Россияне не признают вину, утверждая, что собирали только мертвых жуков – и то только затем, чтобы сфотографировать и выбросить. Причем делали они это за пределами заповедника.