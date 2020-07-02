Во Владимире вынесут приговор бывшему вице-губернатору Дмитрию Хвостову

Ленинский районный суд Владимира сегодня должен вынести приговор бывшему вице-губернатору Владимирской области по строительству Дмитрию Хвостову. Его обвиняют в получении крупной взятки, сообщает ГТРК "Владимир", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1".

Напомним, Хвостов в ноябре 2018 года был осужден на 11 лет тюрьмы с выплатой штрафа в 28 миллионов. Его обвиняли во взятках в общей сумме 20 миллионов рублей. Всего Хвостову инкриминировали четыре эпизода получения взяток от владимирских застройщиков, причем, речь идет не только о крупных суммах денег, но и недвижимости. Экс-чиновника задержали в Краснодаре 26 октября.

В феврале 2020 года зам губернатору предъявили еще одно обвинение. Речь идет о получении взяток от застройщика. Следствие считает, что в 2015 году Хвостов замял эпизод с обрушением лестничного пролета на одном из строящихся домов за два дорогостоящих айфона. И оценил свое содействие в получении необходимой разрешительной документации на строительство в 10 миллионов рублей.