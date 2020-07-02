В офисах Continental и Volkswagen прошли обыски в связи с "дизельгейтом"

В немецких офисах производителя автокомплектующих Continental и Volkswagen прошли обыски. Причиной обысков стало расследование прокуратурой Германии дела об установке на автомобили устройств и программного обеспечения, которые занижают данные о выбросах дизельных двигателей.

Компанию Continental подозревают в поставках комплектующих для движков дизельных моторов, которые фигурировали в фальсификационном скандале. По словам следователей, в причастности к фальсификации подозреваются два руководителя компании и семь инженеров.

В Continental отметили, что сотрудничают с властями в полном объеме и поставки программного обеспечения для манипуляций с выбросами не поставлялись.

Скандал с устройствами управления двигателем, которые маскировали чрезмерные выбросы оксидов азота, до сих обошелся Volkswagen в сумму более 30 миллиардов евро ($32,7 миллиарда) в виде убытков и штрафов, в основном наложенных на территории Соединенных Штатов.

В Соединенных Штатах власти запретили использование пострадавших автомобилей на дорогах, после того как в дизельных двигателях были обнаружены так называемые устройства, которые указывали на заниженный уровень выбросов, что вызвало требования о компенсации со стороны клиентов компании.

Европейские власти, однако, не стали запрещать использование автомобилей VW на дорогах региона, что привело к тому, что Volkswagen заявила, что претензии на компенсацию от клиентов не имеют под собой оснований.

Вместо этого европейские власти заставили Volkswagen обновить свое программное обеспечение, чтобы обеспечить активацию фильтров против загрязнения, и оштрафовали Volkswagen за мошенничество и административные ошибки.