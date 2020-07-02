Как распознать тепловой удар и оказать первую помощь: советы реаниматолога

В летнюю жару легко заработать тепловой удар. Больше всего ему подвержены люди, страдающие гипертонией и сахарным диабетом, имеющие лишний вес и заболевания щитовидной железы. Как распознать тепловой удар и помочь пострадавшему, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" анестезиолог-реаниматолог, врач скорой помощи Петр Давыдов.

Он пояснил, что тепловым ударом называют критическое состояние организма, при котором происходит срыв адаптивной реакции – той реакции, когда человек за счет потоотделения убирает из своего организма лишнее тепло.

Тепловой удар возникает, в частности, из-за обезвоживания: когда организму не хватает влаги, он начинает снижать потоотделение. Также причинами такого состояния могут стать высокая влажность на улице и высокая солнечная активность, синтетическая одежда, употребление алкоголя или определенных лекарственных средств. Речь идет о таких препаратах, как диуретики и лекарства, влияющие на возможность сосудов сужаться и расширяться.

Первые признаки теплового удара – повышение температуры кожных покровов, недомогание, легкая тошнота, сонливость. Также о тепловом ударе может свидетельствовать изменение цвета кожи.

"Красный цвет кожи характерен для теплового истощения, предшествующего тепловому удару. Если при тепловом ударе кожа бледнеет, приобретает синюшный цвет, когда возникает спазм периферических сосудов и нарушается кровообращение, это уже характерно для тяжелейшего состояния. При синюшном цвете кожных покровов человек будет находиться уже без сознания", – рассказал врач.

Первая помощь при тепловом ударе – обильное питье. Вообще, в жару следует потреблять больше жидкости. Важно соблюдать принцип "пей, когда хочется", подчеркнул Давыдов. Если чувство жажды не появляется, нужно следить за потоотделением: сухая одежда может быть признаком того, что пора пополнить запас жидкости в организме.

Перенесшего тепловой удар человека следует как можно скорее усадить или уложить, дать ему воды и охладить. Если нет возможности посадить его в прохладную ванну, можно использовать холодные компрессы: подойдут даже бутылки с холодной водой. Их прикладывают к местам прохождения крупных сосудов – это, например, паховые складки и подколенные поверхности. Можно укрыть пострадавшего мокрой простыней.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, какие напитки лучше употреблять в жару. Вопреки советам диетологов, он рекомендовал пить такие "запрещенные" напитки, как чай и кофе. Также врач дал советы, как лучше всего питаться в жаркую погоду.