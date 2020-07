Российский сайт Samsung показал неанонсированный Galaxy Note20

Изображение не анонсированного пока смартфона Samsung — Galaxy Note20 Ultra — были некоторые время опубликованы на российском официальном сайте компании. Скопированные оттуда тендеры опубликовал в своем Twitter блогер Ишан Агарвал.

Something weird!

Might just be our first look at the #Samsung #GalaxyNote20Ultra smartphone. This picture of the Bronze/Copper Galaxy Note 20 Ultra was found on the official Russian website of Samsung. Do you think it's the actual render or concept used by a Samsung team? pic.twitter.com/bkZsD6MeJM