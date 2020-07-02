ЦИК: за поправки в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона россиян

За поправки в российскую Конституцию проголосовали 57 миллионов 700 тысяч человек. Это 52,95% от всех имеющих право голоса россиян. Центризбирком России обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий утром 2 июля.

"За" поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей, а "против" — 21,27%, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на пресс-конференции в ЦИК, которую в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

Явка на общероссийское голосование, по данным ЦИК, составила 67,97%. В российской столице явка оказалась меньше — 55,93%. При этом самая высокая явка зафиксирована в Чечне — 95,14%, а самая низкая на Камчатке — 44,08%.

Элла Памфилова отметила, что нарушения в воде голосования были сведены к минимуму. Но данные по 16 участкам голосования были все же аннулированы. Причины разные: от вброса бюллетеней главой избирательной комиссии в Раменках до голосования по паспорту брата. Также Элла Памфилова отметила, что на одном из участков в Крыму в урне оказалось больше бюллетеней, чем было выдано на участке. Данные по этому участку также были аннулированы.

Поправки в российский Основной закон вступают в силу сразу после подведения итогов народного волеизъявления. На подведение итогов голосования ЦИК, по законодательству, дается до пяти дней и еще три дня на обнародование результатов.