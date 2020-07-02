Правительство направит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Правительство РФ направит свыше 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Эту тему мы подробно обсуждали на совещании о ситуации на рынке труда, которое я проводил в понедельник. Сегодня правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников", — отметил Мишустин.

Планируется увеличение рабочих мест в строительстве, в агропромышленном комплексе, в транспортных компаниях, ЖКХ, в социальных службах по уходу за пожилыми.

По данным Минтруда, с 1 апреля число официально зарегистрированных безработных граждан в органах службы занятости выросло более чем в 3,5 раза.

Ранее правительство уже начала поддержку рынка труда и безработных, включая тех, кто под угрозой увольнения. Увеличен размер пособия по безработице – и минимальный, и максимальный, а список получающих максимально расширен. Обратившиеся в службу занятости с 1 марта текущего года получают пособие по верхней планке – 12130 рублей.

В июне около 6% рабочих мест в России оставалось под ограничениями. В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: почти 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям. По итогам мая уровень безработицы в РФ составил 6,1%. Число официально зарегистрированных безработных граждан в России выросло за два месяца на 1 миллион 50 тысяч человек и превысило 2,4 миллиона человек.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее сообщил, что в пандемию работу потеряла четверть от общего числа безработных. При этом он добавил, что в июне рост безработицы замедлился на треть. По мнению Котякова, необходимо сделать возможность удаленно подавать заявление в Центры занятости постоянной. Сейчас она ограничена 2020 годом.