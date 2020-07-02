Инспекторы ГИБДД спасли мальчика со штырем в глазу, которого отказались лечить две больницы

Потерявшего сознание трехлетнего мальчика со штырем в глазу отказались принимать в двух больницах Ленинградской области. Ребенка спасли сотрудники ДПС, которые на скорости под 200 километров в час доставили малыша в Санкт-Петербург, сообщает 47news.

На штырь малыш напоролся около восьми часов вечера 28 июня, когда упал с велосипеда в садовом товариществе в Выборгском районе. Мама обратилась за помощью к соседу, а тот моментально усадил их машину и направился в сторону трассы "Скандинавия". Здесь на обочине дежурили старшина Роман Линкевич и капитан Евгений Ольховик. Они тут же включили сирены и начали сопровождать машину с ребенком.

Однако в больнице в Первомайском их отказались принять — на время пандемии тут лечатся только зараженные коронавирусом. Стражам порядка не удалось переубедить сотрудницу, которая не пустила их на территорию, зато посоветовала ехать в расположенный в 25 километрах Зеленогорск.

"Поехали туда, очень-очень быстро поехали. По дороге один из сотрудников стал звонить в скорую, но там сказали, что в Зеленогорске не примут, а возьмут только по скорой в Петербурге. То есть ещё 40 километров. Ребёнок к тому времени отключился", — рассказала мама маленького пациента.

В итоге инспекторы с машиной сопровождения на скорости порядка 200 километров в час доехали до Северной столицы и в районе 22 часов на Богатырском проспекте передали истекавшего кровью малыша фельдшерам скорой помощи. В тот же день ему провели операцию, врачам удалось сохранить ребенку глаз.

Будут ли награждены Роман Линкевич и Евгений Ольховик, остается неизвестным. Зато их коллеги предположили, что они получат кучу штрафов за превышение скорости.