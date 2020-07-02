В Москве приезжий похитил со склада два грузовика фисташек

Московская полиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в похищении двух грузовиков фисташек. С заявлением о краже в правоохранительные органы обратился предприниматель, недосчитавшийся на складе 14 паллетов с орехами общей стоимостью более миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, инцидент произошел в районе Бирюлево Западное. Украденные фисташки полицейские впоследствии нашли в поселке Мосрентген.

"В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний приезжий – знакомый потерпевшего, – рассказали в полиции. – Установлено, что у злоумышленника имелись запасные ключи от склада".

Наняв два грузовых автомобиля, мужчина приехал на склад и вывез товар.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (статья 158 УК РФ). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Полицейские устанавливают возможных соучастников задержанного и выясняют, причастен ли он к иным преступлениям.