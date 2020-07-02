Стала чёрной дырой? Одна из самых больших звёзд пропала неведомо куда

Астрономы не обнаружили никаких следов колоссального светила, которое уверенно наблюдали ещё десять лет назад. Куда могла исчезнуть звезда, претендующая на звание самой массивной в окрестностях Млечного Пути? Возможно, она без вспышки превратилась в чёрную дыру. Если так, то учёные впервые зафиксировали такое событие.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Громадное светило находилось в карликовой галактике Кинмана в 75 миллионах световых лет от Земли. Это слишком далеко, чтобы существующие телескопы могли различить отдельные звёзды. Однако в спектре всей галактики в целом неизменно присутствовала "подпись" огромного и горячего светила со светимостью в 2,5-3,5 миллиона (!) солнечных.

Судя по спектру, эта звезда относилась к редчайшему классу ярких голубых переменных. Это, вероятно, самые горячие, самые редкие, самые короткоживущие и самые массивные звёзды во Вселенной. Таких объектов известно лишь несколько десятков. Их масса может достигать 150 солнечных, подходя к теоретическому пределу для звёзд.

"Может быть, мы зарегистрировали одну из самых массивных звёзд в нашей области Вселенной", — предполагает соавтор статьи Хосе Гро (Jose Groh) из Колледжа Святой Троицы в Дублине.

Ничего удивительного, что астрономы заинтересовались этим сигналом из галактики Кинмана. Они открыли его в 2001 году и изучали с помощью разных телескопов в течение целого десятилетия.

Снимок в карликовой галактики Кинмана, сделанный космическим телескопом "Хаббл".

После этого наблюдения прервались. В 2019 году исследователи вновь решили изучить необычайную звезду, направив на её родительскую галактику самый большой в мире телескоп VLT. И... не обнаружили в её спектре никаких следов былого гипергиганта.

"Мы с удивлением убедились в том, что звезда бесследно исчезла!" — признаётся первый автор статьи Эндрю Аллан (Andrew Allan), также из Колледжа Святой Троицы.

Астрономы использовали всю мощь VLT и два разных приёмника, но колоссальное светило как будто кануло в вечность.

Тогда учёные обратились к архивным данным наблюдений, проведённых на разных телескопах, в том числе "Хаббле", за 2002 и 2009 годы. По ним специалисты определили светимость и другие характеристики звезды.

Эксперты заключили, что и в 2002, и в 2009 году небесное тело находилось на пике светимости. Это была своеобразная вспышка продолжительностью в несколько лет. Такие явления обычны для ярких голубых переменных.

Но даже после возвращения светила в более спокойный режим его спектральная "подпись" должна была быть различима в телескопы. Раз уж её не удалось обнаружить даже с помощью VLT, то в дело явно вмешался какой-то иной фактор.

Может быть, это было облако пыли, затмившее звезду? Или же небесное тело на глазах астрономов изменило свой тип, снизив светимость? Эксперты допускают, что яркая голубая переменная — это лишь одна из стадий жизни самых массивных звёзд.

Однако есть гораздо более соблазнительная версия.

Напомним, что светила, масса которых больше солнечной в десять и более раз, заканчивают свою жизнь во вспышке сверхновой. Если масса звезды не превышает 30 солнц, после взрыва остаётся нейтронная звезда, а в противном случае — чёрная дыра.

Вспышки сверхновой в галактике Кинмана в последние годы не наблюдалось. Но теоретики давно говорят, что при редчайшем совпадении условий звезда может превратиться в чёрную дыру без взрыва. Правда, наблюдатели такого ещё никогда не видели. Может быть, теперь перед нами именно такой случай?

"Если это так, — говорит Аллан, — то мы впервые наблюдаем, как звезда-монстр заканчивает свою жизнь таким образом".

Возможно, ждать окончательного ответа на все возникшие у астрономов вопросы осталось не так уж долго. В 2025 году должен вступить в строй гигантский телескоп ELT, который в несколько раз больше VLT. Он сможет различить в галактике Кинмана отдельные звёзды. И тогда астрономы узнают наверняка, что случилось с таинственным гипергигантом.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как астрономы недосчитались целой сотни звёзд. Писали мы и о том, почему потускнела знаменитая Бетельгейзе.