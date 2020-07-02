В Воронежской области из-за 37-градусной жары объявили штормовое предупреждение

В Воронежскую область возвращается аномально жаркая погода. Это произойдет уже сегодня во второй половине дня. Температура воздуха достигнет отметки в 37 градусов и будет варьироваться вокруг этой отметки. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Директор регионального Гидрометцентра Александр Сушков заверил, что жара продержится, как минимум десять дней. Он отметил, что выходные столбики термометров поднимутся до 34 градусов, а в понедельник будет все плюс 35.

Кроме того, во многих регионах России на неделе будет высокий индекс ультрафиолетового излучения. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он посоветовал в полуденные часы находиться в помещении.