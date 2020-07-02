Родители 28 миллионов детей могут получить выплату в 10 тысяч рублей

Родители 28 миллионов детей могут получить президентскую выплату в 10 тысяч рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал ТК "Россия 24".

"Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Всего такую выплату могут получить родители 28 миллионов детей", — отметил Мишустин.

С 1 июля российские семьи могут получить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 милиардов рублей.

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле сразу же направят тем, кто уже получил эти выплаты в июне. В этом случае не надо подавать заявление заново.

Родителям, впервые оформляющим пособия, необходимо подать заявление до 1 октября. И тогда они сразу получат все выплаты за июнь и июль — единым перечислением на всю сумму.

Выплаты проводятся по поручению президента РФ: с апреля по июнь по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, и 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

Российский лидер в обращении к гражданам 23 июня предложил провести вторую выплату пособий в размере 10 тысяч рублей для всех семей с детьми в возрасте до 16 лет.

В этот же день — 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, которые имеют детей. Согласно указу, граждане страны получат в июле еще одно пособие на каждого ребенка до 16 лет. Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.