Mail.ru Group начала торги акциями на Московской бирже

Глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group начали торговаться на Московской бирже.

Впервые о намерении Mail.ru Group осуществить вторичный листинг стало известно 26 февраля из финансовой отчетности компании. В марте совет директоров компании одобрил проведение листинга на Мосбирже.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев говорил, что компания ориентируется на публичные рынки в желании быть доступной для всех инвесторов.

Глава Mail.ru Group отметил, что торги на Мосбирже помогут диверсифицировать базу акционеров, так как многие пользователи в России не имеют доступа к площадке основного листинга.

"Теперь частные инвесторы, которых на Московской бирже насчитывается уже более 5,3 млн, могут приобрести ценные бумаги Mail.ru Group на отечественной инфраструктуре по понятным правилам, за российские рубли", — отметил Добродеев

С 2010 г. расписки на акции компании торгуются на Лондонской бирже. По данным на октябрь 2019 г., в свободном обращении находится около 50%. Крупнейшие акционеры группы по голосам – МФТ (совместное предприятие "МегаФона", USM Holdings Алишера Усманова и "Газпромбанка", 58,3% голосов) и южноафриканский Naspers (12,3% голосов).

В Mail.ru Group надеются, что вторичный листинг на Московской бирже может повысить потенциальную ликвидность бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы. В компании ожидают, что база инвесторов компании расширится, а она будет включена в новые фондовые индексы.