Российские банки начали снижать ставки по вкладам в рублях на 0,5-1%. Так, у Сбербанка, крупнейшего в стране, наибольшая ставка по вкладу "Сохраняй" установлена на уровне 3,65%, а по вкладу "Пополняй" — 3,3%.

По вкладу "Управляй" максимальная ставка теперь составляет 2,95%. Вклад "Лето Онлайн" еще можно открыть по 4% годовых.

У Росбанка вклад "150 лет надежности" открывается под 3,1—3,7% годовых, а вклад "Пополняемый" - под 2—2,7% годовых.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках в первой декаде июня впервые снизилась до 5,01%, а затем опустилась и ниже - по итогам второй декады июня до 4,99%, согласно данным мониторинга ЦБ РФ.

Ставка в третьей декаде мая достигала 5,04%, а во второй — 5,4%, первой — 5,51%. Ставки по валютным вкладам с 2019 года остаются на низком уровне.

Ставки по вкладам и кредитам снижаются или растут после решения ЦБ РФ снизить или повысить ключевую ставку. В последнее время ЦБ взял курс на снижение ставок, поэтому снижаются ставки по вкладам и кредитам. ЦБ РФ 24 апреля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,5% годовых, а 19 июня - впервые до 4,5%.

Сбербанк ранее прогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает снижения ключевой ставки Банка России до 3,5% к концу года.