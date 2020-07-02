Расходы бюджета России планируется увеличить

Правительство РФ планирует увеличить расходы федерального бюджета страны в 2020 году на 1,8 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал ТК "Россия 24". В этом случае расходы вырастут на 9%.

"Законопроект предполагает изменение ряда положений Бюджетного кодекса, появится возможность превысить утвержденный объем расходов федерального бюджета на 1,8 триллиона рублей", — отметил Мишустин.

До пандемии российский бюджет-2020 был утвержден с параметрами с доходами 20,38 триллиона рублей, расходами в 19,5 триллиона рублей. Бюджетный профицит в 2020 году планировался на уровне 876 миллиарда рублей. При этом ВВП должен был составить 112,863 триллиона рублей, инфляция — 3%.

Россия сможет полностью закрыть потребности бюджета, не прибегая к внешним заимствованиям в 2020 году, заявил ранее замминистра финансов Тимур Максимов. Минфин намерен провести масштабные заимствования на внутреннем рынке в 2020 году — на 2,3 триллиона рублей, из которых чистое привлечение составит 1,7 триллиона рублей.

Правительство РФ намерено постепенно сократить расходы, увеличенные во время пандемии для поддержки экономики и граждан.

Расходы вернутся в русло бюджетного правила к 2022 году, заявил 23 июня замминистра финансов Алексей Моисеев на ежегодной российской конференции инвесторов "Ренессанс Капитала". Сейчас размер господдержки для экономики и населения значительно превышает предельный уровень расходов, установленный законом о бюджете.

Общая стоимость антикризисных мер превысила 3,3 триллиона рублей: 2,5 миллиона рабочих мест удалось поддержать в рамках антикризисного пакета. Большая часть мер поддержки отменяется уже с 1 июля.

Для восполнения недостающих доходов из-за низкой цены нефти Минфин через ЦБ продает валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета. Цена российской нефти Urals устойчиво превышает $40 пока только около месяца — с 5 июня.