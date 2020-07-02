Туристы потянулись в Крым: за сутки дважды их спасали на Ай-Петри

С открытием туристического сезона в Крым активно потянулись путешественники. Не всегда они соизмеряют свои силы, отправляясь, в том числе по горным маршрутам. Так, за минувшие сутки спасатели дважды помогли туристам, заблудившимся на Ай-Петри.

На горе Таракташ турист, спускаясь с плато Ай-Петри, заблудился и оказался на скальном участке, с которого не смог самостоятельно выйти. Как информирует "Вести Севастополь", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", спасатели применили альпинистское снаряжение для эвакуации пострадавшего.

Спустя несколько часов на пункт дежурного поступило сообщение о том, что в районе Куповов на Ай-Петри заблудились двое. Сотрудники МЧС довольно быстро обнаружили потерявшихся. На служебной машине их доставили в поселок Охотничий, сообщил начальник МЧС по Республике Крым Сергей Шахов.

Напомним, в Крыму со второй половины июня сняли ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, и открыли полноценный туристический сезон. О ситуации на полуострове в эксклюзивном интервью каналу "Россия 24" рассказал глава республики Сергей Аксенов.