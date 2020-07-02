Финские военные отказались от свастики, но не везде

Военно-воздушные силы Финляндии спустя более чем 100 лет отказываются от использования свастики. Официально вооруженные силы об этом не заявляли, однако изменение в символике отметил академик Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен, сообщает британская компания BBC.

Позднее представитель Военно-воздушных сил Финляндии рассказал журналистам, что использование свастики признали нецелесообразным и не нужным. Тем более, что иногда это приводило к недоразумениям.

Впрочем, в некоторых подразделениях и на части наград свастика все же сохранится, добавили военные.

Тейвайнен, в свою очередь, выразил беспокойство тем фактом, что символ гитлеровской Германии в армии Финляндии может негативно сказаться на отношениях с Россией и другими странами.

Напомним, впервые синие свастики на белом фоне появились на крыльях финских самолетов в 1918 году. После Второй мировой войны этот символ с боевых машин убрали, однако он сохранился на флагах ВВС.