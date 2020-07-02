Въезд туристов в Марий Эл пока запрещен. Как известно, примерно в 70 регионах страны с 1 июля стартовал туристический сезон. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора власти республики приняли решение продлить режим повышенной готовности до 17 июля, сообщает в эфире телеканала "Россия 1" ГТРК "Марий Эл".

В настоящее время местным турагентствам разрешено возобновить работу с теми, кто хочет выехать за пределы республики. Так что сфера туризма в регионе постепенно начинает возвращаться к жизни после длительного простоя. И хотя ввоз отдыхающих пока закрыт, гостей из других регионов это не пугает. Индивидуальные туристы приезжают самостоятельно, например, из Казани, чтобы посмотреть Йошкар-Олу.

Когда турбизнес республики сможет вернуться к прежнему объему работы, зависит от дальнейшего снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным, общее число заболевших в регионе — 3020 человек. За минувшие сутки COVID-19 диагностирован еще у 30 жителей. Пятеро выздоровели. На лечение в больницы Марий Эл доставлены 34 человека с подозрительными симптомами, сообщает Минздрав республики. Общее число находящихся в инфекционных стационарах пациентов — 572. У 554 диагностирована пневмония, у 240 — COVID-19. С начала эпидемии 2835 человек победили коронавирусную инфекцию.

В связи с продлением режима повышенной готовности жители должны соблюдать масочный режим в общественных местах.