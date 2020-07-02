Вячеслав Володин: поправки к Конституции сделают страну сильнее

Рекордная явка и поддержка гражданами России поправок к Конституции говорит о консолидации нашего общества. Страну это делает сильнее, а стандарты жизни — выше, сказал в эфире телеканала "Россия 1" председатель Госдумы Вячеслав Володин. "При такой поддержке, которые оказали наши граждане, государство в будущем будет эффективнее развиваться", — уверен он.

"Изменение Основного закона страны позволит поднять на новый уровень систему здравоохранения и социальную сферу, изменить качество власти и управления. Это новый этап развития с более высокими стандартами жизни и обязательствами перед гражданами", — отметил Вячеслав Володин.

Он поблагодарил всех россиян, которые, несмотря на пандемию коронавируса, приняли участие в голосовании. "Это дорогого стоит", — подчеркнул председатель Госдумы.

Политик заявил, что страна прошла очень серьезный этап – этап становления государства. "При этом базовый закон был принят в 1993 году. Сейчас это время стараются не вспоминать. Россия была очень слабой, не выполнялись социальные обязательства, страну раздирали распри, полыхала война на Кавказе", — сказал спикер.

Володин назвал 90-е годы периодом, когда "мы чуть не потеряли государство". По его мнению, черту под этим временем подвел Владимир Путин.