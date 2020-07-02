Валентина Матвиенко о голосовании по поправкам в Конституцию. Эксклюзивное интервью

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. О том, как оно прошло, в эфире канала "Россия 24" рассказала спикер Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

- Валентина Ивановна, добрый день!

- Добрый день!

- Как вы прокомментируете результаты голосования и высокую явку?

- Завершившееся общероссийское голосование – это событие, без преувеличения, исторического значения, которое мы все вместе очень достойно прошли. Подавляющее большинство граждан, как уже сегодня известно – итоги будут подведены завтра – подавляющее большинство граждан поддержали поправки в Конституцию и тем самым обеспечили, я бы сказала, их абсолютную легитимность. Итоги голосования показали высокую консолидацию общества. Высочайшую, я бы сказала, ответственность наших граждан. Я хотела бы сегодня поблагодарить всех россиян, кто принял участие в голосовании, за их гражданскую позицию, поблагодарить тех, кто был "за", и тех, кто был "против". Тех, кто против, надо услышать, надо понять причины, надо сделать выводы. Такая высокая активность россиян и их одобрение поправок, они были ожидаемы. Ну, во-первых, потому, что эти изменения назрели. Второе – что очень много людей были вовлечены в подготовку этих поправок, в эти обсуждения, институтов гражданского общества и, безусловно, понятно было и очевидно было, что это такие, я бы сказала, народные поправки. А главное – это голосование за содержание изменения в Конституцию.

Ведь, посмотрите, какие серьезные вещи прописаны в этих поправках. Это и обеспечение национальной безопасности, суверенитета страны, территориальной целостности России, что особенно важно в тех международных условиях, международной обстановке, в которой мы находимся. Это и перераспределение полномочий власти для более устойчивой государственной системы управления. Это и повышение роли субъектов Российской Федерации. Это, безусловно, крайне важно, мне кажется, для каждой семьи, для каждого россиянина – твердые социальные гарантии, индексация пенсии, индексация социальных выплат, минимальный размер оплаты труда и многое-многое другое. И, конечно же, в первую очередь, содержание поправок определило поддержку их населением. И можно задать вопрос: а как можно было это не поддержать?

Обеспечению высокой явки способствовала, конечно же, и очень четкая организация процедуры голосования. В первую очередь были созданы условия, чтобы гражданам было удобно голосовать и чтобы это голосование было абсолютно безопасным. Предложены разные форматы. Растянутое во времени голосование. Безусловно, это сыграло свою положительную роль, и беспрецедентные были приняты меры по обеспечению чистоты, прозрачности процедуры голосования, ее открытости, даже посмотрите ход оглашения промежуточных, текущих результатов – это тоже такая открытость перед страной, перед людьми. Здесь уже нет возможности манипулировать, здесь нет возможности оставлять какие-то серые зоны. И наша избирательная система показала себя в очень непростых условиях в этот раз с наилучшей стороны. Что подтвердили и международные эксперты, которые в эти дни находились в нашей стране, они дали самую высокую оценку нашей избирательной системы. Они отметили ее демократичность, ее прозрачность, ее доступность. И подчеркнули, что у России можно поучиться многим западным странам. И, думаю, что есть у нас сегодня все основания всем вместе сказать слова благодарности сотрудникам Центральной избирательной комиссии, а также многочисленной армии сотрудников участковых избирательных комиссий, наблюдателям, а их было более 500 тысяч по всей стране. И крайне важно, что никаких серьезных нарушений ни наблюдателями, ни журналистами, которые бы могли в хоть какой-то мере повлиять на результаты волеизъявления, обнаружено не было. Поэтому я думаю, что можно нас всех поздравить, всю страну, что мы вместе все так достойно выдержали этот экзамен.

- Валентина Ивановна, а над чем вам в Совете Федерации придется работать в связи с одобрением поправок в ближайшее время? Что придется менять в законодательстве, во внутренних документах?

- Ну, прежде всего, хочу отметить, что в Конституции есть нормы прямого действия, которые вступят в силу сразу после подписания президентом указа. Остальные поправки, безусловно, потребуют серьезного пересмотра действующего законодательства, внесения в него изменений, внесения изменений в нормативные акты. Это очень серьезная большая работа. Предварительно мы считаем, что это будет порядка 90 законов, над которыми будет работать и Государственная дума, и Совет Федерации, не откладывая. Важно, чтобы как можно быстрее все поправки, внесенные в Конституцию, вступили в действие. Кроме того, в связи с тем, что и Государственной думе, и Совету Федерации переданы новые полномочия, очень серьезные полномочия, в частности Совет Федерации теперь будет рассматривать предложения президента по руководителям всех правоохранительных и силовых ведомств, будут проходить консультации, и только после одобрения Советом Федерации этих кандидатур они будут утверждаться президентом. Мы уже размышляем над изменением регламента и главной целью мы видим, чтобы эти консультации не были такими формальными, легкими, проходными. По сути, это будет голосование не за утверждение, а за поддержку той или иной кандидатуры, либо поддержку, либо, скажем, не поддержку. Эта процедура будет достаточно строгая, открытая. Мы будем приглашать и средства массовой информации, это будут рассматривать комитеты, будут рассматривать пленарные заседания, то есть это будет такая хорошая сильная процедура, которую пройти будет очень непросто. Еще целый ряд поправок нужно будет вносить в наши нормативные документы Совета Федерации, мы уже над этим работаем и рассчитываем, что до конца весенней сессии мы их уже утвердим. Так что Федеральному собранию предстоит большая работа. Мы с радостью большой будем ею заниматься, будем работать столько, сколько потребуется, чтобы как можно скорее, а главное качественно принять те законы, которые обеспечат действие новой Конституции.

- Недавно вы, общаясь с прессой, положительно оценили разнесенное по времени голосование, допустили возможность распространения такой практики и на другие голосования. Вот какой статус у этой инициативы сейчас? И какие перспективы? Ее тоже надо законодательно закреплять?

- Ну, прежде всего, надо внимательно проанализировать те новые форматы, которые использовались на общероссийском голосовании, часть из них были вынужденные с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, поручения президента сделать голосование абсолютно безопасным для граждан, в том числе и продолжительное по времени голосование в течение практически недели, оценить плюсы и минусы. Замечаний никаких по этому голосованию нет. Для граждан было очень удобно прийти в то время, которое им больше всего подходит. И люди высказывались очень положительно. Ведь многие люди на выборах хотят проголосовать, но по-разному складываются обстоятельства, условия. Кто-то может в один день прийти, кто-то не может. И мне кажется, скажем, двух-трехдневное голосование на иных выборах было бы хорошим форматом. Тем более, что такой опыт есть у многих государств, он активно используется, но при этом граждане должны быть абсолютно уверены в том, что все будет прозрачно, честно, и чтобы легитимность такого голосования, а главное – доверие граждан к нему было безусловным. Вот некоторые оппоненты подвергали сомнению голосование в течение нескольких дней, ссылаясь на то, что трудно проконтролировать результаты. Вы знаете, Центральная избирательная комиссия настолько все предусмотрела, что были специальные сейфовые мешки, которые по итогам голосования за день опечатывались и находились под охраной полиции и вскрывались только по итогам основного дня голосования в присутствии наблюдателей, и здесь невозможны никакие манипуляции. Ведь недоверие можно предъявить к любому формату, если в этом есть заинтересованность, но главное – обеспечить доверие граждан. Мне кажется, если абсолютное доверие граждан к этому голосованию – почему нет? Почему такой формат не использовать? Но, еще раз подчеркну, я предложила это пообсуждать. Жизнь не стоит на месте, появляются новые современные технологии. Скажем, очень успешно прошло электронное голосование в Москве, в Нижегородской области. Думаю, что к последующим выборам будет еще больше регионов подключаться, потому что это новый современный формат: и человек не тратит время, и в то же время ему предоставляется возможность реализовать свое право голосовать. Форматы надомного голосования. Ведь очень много пожилых людей, одиноких людей. Тех, кто по тем или иным причинам не может пойти в этот день. И другие. Надо сейчас сделать такой тщательный анализ, все полезное учесть. И, я думаю, что после дискуссии с политическими партиями, с общественными институтами, затем окончательно принять решение.

- Валентина Ивановна, вот доверие граждан, о котором вы говорите, оно в том числе зависит и от информационного пространства, правда? Вот как вы его оцениваете? Каковым оно было в этот раз?

- Ну, почти полгода проходила дискуссия в обществе по этому вопросу. Развернута была очень большая работа по информированию граждан о сути поправок, об их значении для развития страны. Это было очень полезно для того, чтобы граждане могли делать осознанный выбор. И в то же время мы столкнулись с таким беспрецедентным противодействием, казалось бы, сугубо внутреннему делу Российской Федерации, особенно со стороны иностранных интернет-аккаунтов, DDoS-атаки, это атаки на сайты ЦИКа, это такой поток фейка, лжи, который вообще не имели ничего даже близко общего с реальной действительностью. Даже искусственно создаваемые ролики, в которых пытались подтасовать негатив к голосованию. Но, хочу сказать, что наше общество проявило зрелость и сумело отличить правду от лжи, сумело сделать свой правильный осознанный выбор. Но, я считаю, такие вещи нельзя оставлять без реакции. В Совете Федерации есть комиссия по обеспечению государственного суверенитета. На всем этапе подготовки голосования и голосования она внимательнейшим образом следила за всем происходящим, фиксировала факты грубого вмешательства в суверенные дела России, в распространение фейков, в нарушение нашего законодательства. Сейчас комиссия продолжает работу, она обобщит результаты, сделает выводы. Я думаю, что в июле на одном из заседаний мы уже заслушаем отчет этой комиссии с выводами и предложениями, которые, возможно, потребуют и законодательного обеспечения.

Знаете, я бы еще хотела об одном сказать, что итоги голосования подтвердили убедительную поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, подтвердили высокое доверие к нему. На самом деле, за последние 20 лет в стране произошли колоссальные позитивные изменения во всех сферах, какую бы мы ни взяли – в экономике, в социальной сфере, в вопросах обороноспособности страны и резко выросшего авторитета России на международной арене и так далее. Это, безусловно, результат работы и президента России Владимира Владимировича Путина. И, знаете, очень важно – об этом как-то не говорят – но надо честно говорить, что тот факт, что президенту дали право баллотироваться в 2024 году, вы знаете, это, во-первых, справедливо, а, во-вторых, это очень важно для стабильной ситуации в стране, для ее дальнейшего устойчивого экономического и социального развития. Посмотрите, ведь уже до голосования начали делить власть, начали говорить о трансфере власти, уже начали назначать преемников и так далее. Это, понятно, не создает устойчивость развития. А нам всем сегодня надо, что называется, закатав рукава, активнейшим образом работать по ликвидации последствий коронавируса, по рывку развития России, ее движению вперед. Для этого нужно, чтобы люди занимались делом, а не делили власть. Такая стабильность важна и для инвесторов. Они понимают, что в России все стабильно, никаких потрясений нет и не будет, власть сильная, она успешно справилась с этой эпидемией коронавируса, она имеет понимание, четкую стратегию развития страны, и с такой страной надо работать. Это важно и для нашего в целом международного сотрудничества. Поэтому, вот этот факт, на мой взгляд, также очень значим по итогам прошедшего голосования.