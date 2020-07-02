В Москве на Тверской горит дом, построенный в 19 веке

В центре Москвы горит здание, расположенное по адресу Тверская улица, дом 24.

В доме, построенном в конце 19 века, 12 этажей, часть здания находится на реконструкции. По информации ТАСС, площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Улица частично перекрыта, по данным службы Яндекс.Карты, на дороге образовалась десятибалльная пробка.