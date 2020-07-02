Тестостерон как признак расизма. ООН вступилась за Кастер Семеню

В свете мощного антирасистского движения, которое весной началось в США, а затем перекинулось на Западную Европу, Организация Объединенных Наций неожиданно решила вмешаться в ситуацию в мировой легкой атлетике. ООН призвала отменить ограничения по природному уровню тестостерона у спортсменок.

Как уже сообщали Вести.Ru, новые правила World Athletics требуют от легкоатлеток, выступающих на дистанциях от 400 м до мили, снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Эти нормы были введены после нескольких скандалов с бегуньей из ЮАР Кастер Семеней, которую соперницы обвиняли в том, что она по ряду физиологических признаков "не вполне женщина".

ООН выпустила специальный доклад на эту тему, в котором говорится, что нет научных подтверждений того, что спортсменки с повышенным уровнем тестостерона имеют преимущество в спорте. К тому же ограничения введены только для женского спорта, мужчин оно не касается. Эксперты ООН считают, что правило заставляет женщин применять "неэтичную медицинскую практику".

Естественно, что в докладе ООН не обошлось без модной антирасистской риторики: правила World Athletics названы "стереотипными, дискриминирующими и заставляющими судить женское тело на основе субъективных понятий о женственности и расовых стереотипах".

ООН призвала World Athletics и Международный олимпийский комитет "проводить в сотрудничестве со спортсменами общественные просветительские кампании по противодействию гендерно-стереотипным и расистским взглядам с целью устранения негативных и стереотипных представлений о женщинах и девушках-спортсменках в средствах массовой информации, в том числе о соответствующих нормах женственности".

Семеня, которая является двукратной олимпийской чемпионкой на дистанции 800 метров, из-за новых правил, которые она отказывается соблюдать, пропустила чемпионат мира-2019 в Дохе. Как сообщали Вести.Ru, в июне этого года у Семени и ее сожительницы Виолет Рассебоя родилась дочка.