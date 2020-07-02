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2 июля 202014:49 Анатолий Глянцев

Огромная редкость: в янтаре найдены мезозойские насекомые с сохранившейся окраской

Палеонтологи изучили окраску насекомых, сохранившуюся в первозданном виде на протяжении 99 миллионов лет (!). Достижение может пролить новый свет на образ жизни животных мелового периода.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Цвет играет важную роль в жизни животного. Белый медведь белый, потому что для него важно, чтобы его не заметила потенциальная жертва. Гусеница зелёная, чтобы её, наоборот, не углядел хищник. Яркая окраска пчёл и ос предупреждает, что с этими жалящими созданиями лучше не связываться. А безобидные цветочные мухи подражают им в расцветке, надеясь, что их тоже испугаются и не съедят. В то же время павлинам и петухам броский наряд нужен, чтобы покрасоваться перед самкой.

То есть о жизни животного можно многое рассказать, просто увидев, какого оно цвета. К сожалению, палеонтологам, изучающим ископаемые останки животных, это редко удаётся, ведь окаменелости обычно не сохраняют свой первозданный цвет.

Однако недавно эксперты изучили настоящую сокровищницу доисторических красок: 35 кусочков янтаря из Мьянмы, в которых сохранились ярко окрашенные насекомые. Возраст находок составляет немыслимые 99 миллионов лет.

"Мы видели тысячи янтарных окаменелостей, но сохранение цвета в этих образцах является экстраординарным [событием]", — отмечает глава исследовательской группы Диин Хуан (Diying Huang) из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук.

Взору специалистов предстали осы-блестянки, окрашенные в зелёные, желтовато- и голубовато-зелёные или пурпурно-синие тона с характерным металлическим блеском. К слову, почти так же расцвечены и их современные родичи.

Также палеонтологи обнаружили синих и красных жуков и тёмно-зелёное насекомое из семейства львинок.

Некоторые насекомые утратили исходный яркий цвет в процессе подготовки образцов к исследованию. Вероятно, образцы были нечаянно повреждены.
Фото NIGPAS.

Действительно ли цвета найденных членистоногих — те самые, в которых они щеголяли почти сотню миллионов лет назад? Или за это время они, так сказать, полиняли? Чтобы ответить на этот вопрос, авторы исследовали образцы с помощью электронного микроскопа. Вердикт экспертов был однозначен: насекомые сохранили свою естественную окраску.

Дело в том, что палитра живой природы создаётся не только красящими веществами, то есть пигментами. Самые интенсивные и чистые цвета птицы и насекомые получают благодаря так называемой структурной окраске.

Это означает, что их тела обретают цвет благодаря специальным структурам. Их размеры менее микрометра, что позволяет им особым образом взаимодействовать со световыми волнами. Это могут быть своеобразные зеркала, дифракционные решётки и так далее. Они и порождают нужный цвет.

Исследовав ископаемые образцы, учёные обнаружили эти тонкие структуры практически в целости и сохранности. Этим и объясняется яркий цвет доисторических ископаемых.

Для сравнения специалисты выбрали образцы похожих насекомых, имеющие обычную для "внутриянтарных" окаменелостей коричневую или чёрную окраску. Изучив их теми же методами, палеонтологи установили, что в "тусклых" образцах микроскопические детали поверхности, отвечающие за окраску, сильно разрушены.

Что же можно сказать о жизни мезозойских насекомых в свете новых находок? Авторы считают, что тона от синего до голубого служили насекомым хорошим камуфляжем в тёплых лесах мелового периода. Хотя нельзя исключать и того, что они могли иметь и другие функции, например, регулировать температуру тела.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о древнейших биологических пигментах, а также камуфляже динозавров и окраске их яиц.

Текст: Вести.Наука

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