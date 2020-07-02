Горят 300 квадратных метров: пожару на Тверской присвоен четвертый номер

Огонь в доме номер 24 на Тверской улице продолжает распространяться, не смотря на все усилия работников МЧС. В настоящее время площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

По информации ТАСС, огонь перешел со второго этажа на третий и четвертый — в доме, построенном еще в 19 веке деревянные перекрытия.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Движение по улице перекрыто в обе стороны.