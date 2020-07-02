Смузи и свежевыжатые соки: диетолог рассказал, кому нельзя и как правильно пить

Свежевыжатые соки могут приносить большую пользу, но только при соблюдении определенных правил. Кроме того, есть фрукты и овощи, соки из которых людям с определенными заболеваниями либо не стоит употреблять вообще, либо пить их в небольшом количестве.

В эфире телеканала "Россия 1" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург прокомментировал рецепты телезрителей, которые рассказали, из чего и как делают соки и смузи.

В частности, одна из них рассказала, что когда у нее заболел живот, она стала пить капустный сок, и ей это помогло. Кроме того, у нее стала лучше кожа, и она скинула несколько лишних килограммов.

Доктор отметил, что капустный сок очень мощно стимулирует секрецию желудочного сока и повышает кислотность.

Поэтому если у человека повышена кислотность желудочного сока, имеется поверхностный гастрит, то капустный сок может обострить язвенную болезнь.

Однако если у человека гастрит с пониженной секреторной функцией, который проявляется неприятной тяжестью после еды (несварение, нарушение пищеварения), то в этом случае капустный сок, стимулируя кислотность (секрецию) может помогать пищеварению.

Михаил Гинзбург также отметил его благотворное влияние на кожу, поскольку в капусте много противовоспалительных факторов, которые благотворно действует на кожу, улучшают обмен веществ и омолаживают ее.

Полезна капуста и для сердца. Но в этом случае ее лучше употреблять в натуральном виде – в виде смузи или в салате, потому что ее пищевые волокна улучшают состояние сосудистой стенки.

Еще одна телезрительница рассказала, что "подсела" на свекольный сок, и стала чувствовать себя лучше.

Доктор предостерегает: свекольный более всех овощных соков богат сахарами. Поэтому с ним надо быть аккуратнее людям с сахарным диабетом, с пониженным давлением и тем, кто принимает препараты, понижающие его, поскольку свекольный сок обладает таким же свойством.

Врач-диетолог советует любителям свеклы лучше принимать ее в виде пюре – не отжимать, поскольку отжимается как раз самое полезное.

Кроме того, говорит доктор, в винегретах и в супах свекла действует мягче.

"Люди зачастую, стремясь лечиться, могут принимать большие дозы свекольного сока – стакан, два. Этого делать нельзя", — предупреждает Гинзбург.

В целом, употребляя соки и смузи из овощей и фруктов, надо делать это правильно: разбавлять водой, чтобы не было слишком много сахара; добавлять обратно мякоть, которая была отжата, и пить медленно — через трубочку, потому что многие соки кислые и могут разрушать зубную эмаль.

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