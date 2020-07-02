Цена нефти вскоре позволит России пополнять "подушку безопасности"

Средняя цена на нефть российской марки Urals в январе-июне 2020 года снизилась в 1,7 раза — до 39,68 доллара за баррель с 65,63 доллара за баррель в январе-июне 2019 года, сообщил в четверг Минфин. В июне 2020 года Urals стоил в среднем 41,93 доллара за баррель. Это в 1,4 раза ниже, чем в июне годом ранее (61,93 доллара за баррель). Пока этой цены недостаточно для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Спрос на топливное сырье в мире восстановится на докризисный уровень не ранее конца 2021 года по оптимистичному сценарию, сообщил 2 июля министр энергетики РФ Александр Новак на международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай". К апрелю 2022 года ожидается и прекращение международного соглашения о сокращении добычи нефти. Эти условия и позволят пополнять Фонд национального благосостояния страны. Возможно и раньше, если цена нефти превысит 50 долларов.

Фонд пополняется при цене отсечения 42,45 доллара за баррель российской нефти. Это так называемое бюджетное правило, а цена отсечения по этой схеме увеличивается ежегодного на 2% от начальной 40 долларов, взятой за базовую в 2017 году.

Но это ещё не всё — запланированные доходы бюджета и ФНБ можно пополнять либо, увеличивая объем поставок нефти на мировой рынок, или, если цена нефти высокая — за счет продажи меньших объемов нефти. Россия сейчас по соглашению ОПЕК+ вынуждена вместе с другими странами сокращать добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, поэтому снижается и продажа нефти на мировом рынке. Добыча нефти в РФ сокращена на 18%. А цена рыночная нефти остается около 42-43 долларов.

Поэтому сумма доходов с проданного меньшего объема нефти по такой цене по-прежнему недостаточна для покрытия расходов бюджета. Чтобы ФНБ начал пополняться необходима цена нефти 44-50 долларов за баррель при разных объемах продаваемой нефти в такой ситуации, подсчитали экономисты. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи будет действовать до конца апреля 2022 года. В целом комфортная цена, указанная в прогнозе социально-экономического развития России до 2035 года — 50 долларов за бочку.

До пандемии российский бюджет-2020 был утвержден и рассчитан по цене 42,45 доллара за баррель с доходами 20,38 триллиона рублей, расходами в 19,5 триллиона рублей. Бюджетный профицит в 2020 году планировался на уровне 876 миллиарда рублей. При этом ВВП должен был составить 112,863 триллиона рублей, инфляция — 3%.

Правительство РФ планирует увеличить расходы федерального бюджета страны в 2020 году на 1,8 триллиона рублей. Для восполнения недостающих доходов из-за низкой цены нефти Минфин через ЦБ продает валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин ожидает возвращение расходов в русло бюджетного правила к 2022 году.

В целом Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Как уже отмечалось, валюта должна покупаться в запасы при росте цены нефти выше 42,4 доллара в 2020 году и, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета. Цена российской нефти Urals пока устойчиво выше 40 долларов с 5 июня, но не удерживается на рынке выше 43 долларов больше недели.