В Кремле поручили разобраться с травмированием журналиста Френкеля

Инцидент с журналистом Давидом Френкелем, у которого оказалась сломана рука после инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге, должен быть тщательно расследован. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, речь идет о причинении телесных повреждений российскому гражданину и журналисту, потому ситуация должна быть тщательно проверена и расследована, сообщает РИА Новости.

Ранее журналист "Медиазоны" Давид Френкель сообщил, что сотрудник полиции сломал ему руку на избирательном участке. В настоящее время мужчина находится в больнице, где проходит лечение.

Первый замглавы МВД Александр Горовой рассказал, что что материалы проверки по инциденту с журналистом будут переданы в Следственный комитет.