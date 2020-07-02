Памфилова: результаты в НАО подтверждают прозрачность голосования

Голосование по поправкам в Ненецком автономном округе подтверждает, что процедура проходила прозрачно, а результаты ее достоверны. Так в эфире телеканала "Россия 1" глава ЦИК Элла Панфилова прокомментировала ситуацию в НАО.

Напомним, 54% жителей Ненецкого автономного округа выступили против поправок в Конституцию РФ, 44% — "за".

Между тем, явка по всей России составила 67,97%. По мнению Панфиловой, граждане поняли, что предлагает президент, и как от этого будет зависеть их судьба, их семей и всей страны.

Что касается масок, то это стало дополнительным фактором.