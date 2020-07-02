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Поправки в Конституцию 1 час назад

2 июля 202016:15

Элла Памфилова: голосование прошло достойно и под контролем наблюдателей

Элла Памфилова: голосование прошло достойно и под контролем наблюдателей

"Все было сделано для того, чтобы голосование прошло очень достойно. Оно и прошло достойно. Мы справились с этой очень сложной задачей. Стою еле живая, но счастливая!", — заявила в эфире телеканала "Россия 1" председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя итоги прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ.

По словам главы ЦИК, удалось провести беспрецедентно сложную кампанию, аналогов которой не было еще никогда. "Мы справились вместе с наблюдателями, представителями СМИ, а самое главное, с участниками голосования", — сказала она.

Элла Памфилова отметила, что граждане отнеслись к голосованию очень серьезно и свободно выразили свою волю. А ЦИК, в свою очередь, сделал все возможное для проведения мероприятия: чтобы можно было прийти в удобный день, выбрать способ голосования. Также обеспечили всех средствами индивидуальной защиты.

Не омрачили прекрасного настроения председателя ЦИК и немногочисленные нарушения, которые были зафиксированы на участках. В частности, случай с женщиной, пытавшейся из-под футболки незаметно вбросить лишние бюллетени. "Это ничтожные единичные случаи", — подчеркнула Элла Памфилова. — Система создана так, что она сразу их выявляет. Не знаю, что у этой женщины с головой, но сразу было понятно, что это не может остаться необнаруженным".

Глава ЦИК рассказала также о масштабной подготовке к проведению голосования. "В этот раз мы хорошо подготовились. Если раньше мы плелись в хвосте того тренда, который нам задавали хорошо финансируемые люди с задачей по дискредитации, то в этот раз мы перехватили повестку, сформировали поток на предотвращение возможных провокаций", — уточнила она.

При этом Элла Памфилова констатировала, что готовилось очень много всевозможных провокаций. Предотвратить их удалось благодаря тому, что постоянно шло открытое обсуждение, где и как фабрикуют провокации. "Наши люди готовились к ним, подошли во всеоружии. Мы потратили на их предотвращение много усилий, но они себя оправдали. Так и дальше будем действовать", — заверила глава ЦИК.

Между тем она отметила, что в Избиркоме всегда прислушиваются к критике: "Мы очень любим критиков, кто по существу нас критикует и позволяет нам совершенствовать систему. Мы им всегда говорим спасибо".

Высокую явку на голосование в период пандемии Элла Памфилова связывает не только с хорошим обеспечением безопасности и средствами защиты. "Наш народ не настолько примитивный, чтобы вестись на маски. Средства защиты дали людям дополнительную уверенность, что они окажутся в безопасности. Но главное — люди поняли суть того, что предлагается президентом и как от этого будет зависеть их судьба, судьба их семей и страны", — пояснила она, добавив, что ЦИК, в свою очередь, сделал все возможное, чтобы граждане были проинформированы не только о том, где, как и когда можно проголосовать, но и о сути поправок. А также обеспечил возможность людям, которые хотят выразить свою волю, сделать это максимально удобно и безопасно. "Это дополнительный важный фактор и он тоже сыграл свою роль. Если б этого не было, пришедших было бы меньше", — уверена глава ЦИК.

Она также сравнила голосование на участках в России и в Великобритании: "Мы специально сделали такую прекрасную нарезку со всех стран, я дала поручение своим коллегам. Особенно нам "понравилось" голосование на парламентских выборах Великобритании: в пивнушках, в контейнерах или химчистках. У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках". По словам Памфиловой, соответствующие фото или видео были сделаны специально.

Председатель ЦИК считает, что в подавляющем большинстве у нас все было прекрасно обеспечено. "Я понимаю, что кому-то больше нравятся голливудские пейзажи. Наша Россия такая, какая есть. Все было естественно и, самое главное — под контролем наблюдателей. Россия для нас — самая лучшая", — отметила Элла Памфилова.

Что же касается электронного голосования, то, по мнению главы ЦИК, запрос оказался больше, чем думали. "Мы очень осторожничали, ведь новая система еще до конца несовершенна, и боялись, что это может повлиять на легитимность. Поэтому, рискуя, дали добро только двум регионам. Будем работать над этим дальше, вдумчиво и тщательно, чтобы применять в масштабах всей страны. Хочу подчеркнуть, что она ни в коем случае не вытеснит традиционную систему голосования, чтобы у людей было право выбора", — заключила Памфилова.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала 100% протоколов. Поправки в Конституцию на общероссийском голосовании поддержали 77,92 % пришедших на избирательные участки. Против поправок высказались 21,27% проголосовавших. По последним данным, общая явка составила 67,97%. Рекордсменами по поддержке поправок стали Чечня, Тува и Крым. За поправки в российскую Конституцию проголосовали 57 миллионов 700 тысяч человек. Это 52,95% от всех имеющих право голоса россиян.

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