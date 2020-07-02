Городами трудовой доблести станут сразу 20 населенных пунктов

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести", отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время​​​.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства проинформировал общественность на заседании оргкомитета "Победа".

Путин подчеркнул, что аргументы очевидные и убедительные – предприятия Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска, Иванова, Новокузнецка, Иркутска, Боровичей — за бесперебойное производство военной и гражданской продукции были неоднократно удостоены государственных наград, в том числе, орденов, а жители этих городов отметились многочисленными фактами личного мужества и трудового героизма.

Президент напомнил, что руководство страны обязано "учесть мнение людей, которые подписи собирали" в поддержку данной инициативы.

С предложением присвоить звание "Город трудовой доблести" в год 75-летия Победы 11 российским городам в ходе заседания оргкомитета выступила заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева.

В свою очередь, секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак предложил присвоить звание еще 9 городам РФ.

Город трудовой доблести — почётное звание РФ, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года. Присваивается городам Российской Федерации, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".