К ЕГЭ готовы: пункты проведения экзаменов прошли дезинфекцию

Все пункты проведения ЕГЭ в России прошли дезинфекцию перед началом экзаменов. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Всего в 2020 году будет задействовано 5 728 пунктов проведения экзаменов. В ведомстве отмечают, что здоровье и безопасность всех участников и организаторов ЕГЭ являются приоритетными. Обращается внимание на то, что экзамены проведут в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

В Рособрнадзоре рассказали, что перед каждым экзаменом будет проводиться уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели обязаны находиться в масках и перчатках. Отмечается, что в рекомендациях Роспотребнадзора не говорится о том, что в средствах индивидуальной защиты должны быть и участники ЕГЭ — данный вопрос должен решить каждый регион в соответствии с учетом своей эпидемиологической ситуации. На входе в экзаменационные пункты людям также будут измерять температуру.

Основной период ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 25 июля. На участие в экзаменах зарегистрированы около 714 тысяч человек.

Ранее в России уже прошли пробные единые госэкзамены.