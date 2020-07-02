Лига чемпионов стартует в октябре: УЕФА обнародовал календарь на сезон 2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил даты проведения нового сезона Лиги чемпионов. Самый престижный футбольный турнир Европы возьмет старт 20 октября.



В связи с пандемией коронавируса в УЕФА пришли к выводу сместить даты нового розыгрыша турнира Лиги чемпионов. Матчи первого тура соревнования пройдут 20 и 21 октября. Второй тур будет сыгран 27 и 28 октября, третий — 3 и 4 ноября, четвертый 24 и 25 ноября, пятый — 1-2 декабря, а заключительный шестой — 8-9 декабря.



Плей-офф турнира начнется с 1/8 финала 16 февраля. Первые матчи четвертьфиналов пройдут 6-7 апреля, ответные — 13-14 апреля, полуфиналы состоятся 27-28 апреля и 4-5 мая, а финал намечен на 29 мая и состоится в турецком Стамбуле.



Напомним, что из-за эпидемиологической обстановки в мире оставшиеся матчи Лиги чемпионов текущего сезона было принято доиграть в Лиссабоне в формате "Финала восьми". Турнир завершится в августе.