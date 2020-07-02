Голова вот-вот взорвется: названы неожиданные причины, вызывающие мигрень

В эфире телеканала "Россия 1" главный внештатный специалист-невролог Минзрава Московской области, доктор медицинских наук, профессор Ринат Богданов и врач-реабилитолог, специалист по традиционным системам оздоровления и телеведущий Сергей Агапкин ответили телезрительнице, которая пожаловалась на сильнейшие приступы мигрени.

Они рассказали, что ее может провоцировать, и как спасаться, когда возникает ощущение, что "вот-вот взорвется мозг".

Богданов отмечает, что в подавляющем большинстве головная боль возникает от напряжения и только около 12-13 процентов – это мигрень.

Доктор Агапкин поясняет, что она относится к головным болям сосудистого типа, которые связаны с патологическим расширением кровеносных сосудов.

Зачастую это генетически обусловленное заболевание.

Однако есть и другие факторы, которые могут вызывать мигрень. Это, в частности, некоторые запахи и даже продукты, которые провоцируют троичный нерв.

Например, это может быть мороженое.

В некоторых случаях неправильно подобранные очки могут приводить к повышенному перенапряжению и провоцировать приступ головной боли, отмечает доктор Агапкин.

Другие возможные факторы – переутомление, стресс и нарушение режима.

"Даже есть такое понятие – мигрень выходного дня, когда человек в течение недели активно работает, решил выспаться на выходных и просыпается поздно с приступом мигрени", — отмечает доктор Богданов.

Еще одной причиной мигрени у женщин может быть изменение гормонального фона.

Обычно в менопаузу приступы мигрени становятся более мягкими или даже проходят, говорят врачи.

Страдающих от этого заболевания они успокаивают тем, что для лечения мигрени есть специальные препараты, принимать которые не нужно постоянно – достаточно носить их постоянно с собой и принимать по мере необходимости, когда начинается приступ.