Запрет на полеты в Россию из-за границы продлили до 1 августа

Запрет на полеты в Россию из-за границы продлен до 1 августа. Соответствующее решение приняла Росавиация.

"До 23:59 по местному времени 31 июля 2020 действует временное ограничение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства", – передает ТАСС со ссылкой на телеграмму агентства.

Ранее решение о запрете въезда иностранцев было принято российским правительством, срок действия запрета был установлен с 18 марта по 1 мая.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что "еще жива" надежда на восстановление международных авиаперелетов в июле.

Позже, однако, он заявил, что вопрос открытия международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации, поэтому называть даты возобновления международных перелетов преждевременно.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия полностью прекратила 27 марта. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение сделали для вывозных, гуманитарных, грузовых и почтовых рейсов.