Пожар на Тверской локализован на площади 800 квадратных метров

Представитель МЧС сообщил о локализации пожара — общая его площадь составила около 800 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 130 человек и 43 единицы техники. В настоящее время разбираются завалы и перекрытия — в здании оказалось много горючих материалов.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы по адресу Тверская улица, дом 24, загорелось шестиэтажное здание, построенное в конце 19 века.

Тверская улица по-прежнему перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение по центру столицы, включая Садовое кольцо, сильно затруднено.