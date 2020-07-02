Что ожидать на АЗС? Рекорды биржевой цены Аи-95 обновляются каждый день

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый торговый день подряд обновила исторический рекорд. При этом дефицита топлива в стране нет.

Цена Аи-95 на бирже 2 июля выросла впервые до 58,445 тысячи рублей за тонну (+1,1%), согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).

Цены на АЗС растут не так быстро и биржевые рекорды стоимости топлива напрямую не повлияют на розничные цены. Вертикально-интегрированные нефтегазовые компании продают большую часть топлива в стране — в рознице и оптом. Эти компании имеют полное производство и сбыт нефтепродуктов, начиная от добычи нефти и ее переработки до продажи на АЗС. Поэтому у них издержки ниже и крупнейшие компании могут держать низкие цены, как это и предусмотрено соглашением с правительством.

Топливо на бирже покупают или перекупщики, или небольшие компании для собственных нужд, маленьких АЗС, есть и непрозрачные сделки. Доля компаний-перекупщиков на бирже оценивается в 80%. С начала пандемии правительство РФ снизило норматив обязательной продажи топлива на бирже. Топливо поставляется напрямую на АЗС, пока не восстановится баланс производства и предложения топлива.

Независимые сети АЗС отгружали до марта только пятую часть всего топлива в стране, а сейчас ещё меньше. Поэтому биржевые цены пока не влияют на общий тренд розничных цен на АЗС. Цена топлива на АЗС не превышает уровень инфляции, как и было ранее утверждено соглашением правительства с крупными нефтяными компаниями.

При этом владельцы мелких АЗС предложили правительству отменить регулирование цен на бензин.

Согласно демпфирующей схеме бюджета, когда цена нефти растет, то нефтяные компании обязаны не повышать цену топлива на АЗС в России вслед за ценами на нефть. За это нефтяники получают доплату из бюджета — за стабильные цены на АЗС (положительный демпфер). Когда цена нефти снижается, то нефтекомпании отчисляют в бюджет разницу от сдерживания цены на топливо на более высоком уровне вместо ее снижения (отрицательный демпфер). Российские нефтяные компании в 2019 году получили из бюджета за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов рублей согласно данным Минфина.