В лесах Бурятии током убило косулю

В Бурятии накануне ликвидировали лесной пожар. ЧП произошло рядом с селом Острог. В тушении были задействованы 5 сотрудников лесной охраны и одна единица техники. Огонь удалось устранить спустя 1,5 часа.

Как выяснилось, причиной возгорания стал обрыв линий электропередач. Рядом с проводами была обнаружена убитая током косуля. Об этом сообщает ГТРК "Бурятия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Были сорваны два провода, один висел примерно в метре над землей, а второй лежал. Из-за него и загорелась лесная подстилка, после чего пламя стало быстро распространиться по лесу. Рядом с кабелем мы нашли тушу убитой током косули. Животной задело его задней ногой" - говорит главный госинспектор по охране леса Прибайкальского лесничества Алексей Антонов.

Напомним, всего в республике с начала пожароопасного периода линейные объекты стали причиной возникновения 10 лесных пожаров. Сильный ветер накануне повредил ЛЭП в Джидинском районе, в результате чего без жители Петропавловка и Нижнего Бургулутая остались без света.