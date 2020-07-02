Самарскую воспитательницу отстранили от работы после жестокой выходки

Воспитательницу самарского дома малютки "Солнышко" отстранили от работы за жестокое обращение с юным подопечным. На кадрах видно, что во время прогулки в павильоне женщина намеренно опрокинула игрушечную коляску, в которой сидел малыш, а затем еще и ударила его по голове.

После публикации ролика проверку начали СКР и прокуратура, на время расследования воспитательницу специализированного дома ребенка удалили от детей. Кем была сделана запись в закрытом от посторонних глаз учреждении, не уточняется.

Подозреваемую в применении силы женщину ждет как минимум дисциплинарное наказание, а пот статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" — до трех лет в колонии.