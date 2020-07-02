Тело новорожденного достали из Москвы-реки

В Москве-реке в районе Лужнецкого моста обнаружили тело новорожденного ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщила старший помощник руководителя столичного управления СКР Юлия Иванова.

Труп обнаружили прогуливавшиеся по Лужнецкой набережной люди, спасатели достали тело новорожденного.

В причинах гибели малыша предстоит разобраться следователям.