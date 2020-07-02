Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы

Евросоюз и Великобритания досрочно прекратили очередной раунд переговоров по Brexit.

Первая за время пандемии коронавируса встреча групп переговорщиков состоялась в понедельник, сообщает ТАСС. После четырех дней очных переговоров представитель Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье заявил, что между ЕС и Великобританией сохраняются серьезные разногласия.

В свою очередь представитель британского премьер-министра Дэвид Фрост сказал, что встреча была очень важна, но по ряду вопросов прийти к общему знаменателю вновь не удалось.

Наиболее сложным остается вопрос вылова рыбы. Европа настаивает, что Лондон должен предоставить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы. Однако в Великобритании считают это неприемлемым и несовместимым со статусом независимого прибрежного государства.

Великобритания покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров. До конца этого года продлится переходный период, во время которого политики должны согласовать условия будущих отношений.