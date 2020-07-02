Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Международная федерация хоккея составила символическую сборную всех времен из хоккеистов, в разные годы принимавших участие в чемпионатах мира. В команду не был включен ни один российский игрок.



Сборная составлялась путем голосования хоккейных болельщиков. На официальном сайте IIHF поклонникам хоккея предлагалось определить лучшего игрока на каждой позиции. Хоккеисты, набравшие наибольшее число таких попаданий в состав и были отобраны в команду.



В результате респонденты определили в "дрим-тим" канадца Уэйна Гретцки, чеха Яромира Ягра и сразу четырех представителей Латвии: Сергея Жолтока, Сандиса Озолиньша, Карлиса Скрастиньша и Артура Ирбе.