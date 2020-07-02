Женщина-маугли до 42 лет жила затворницей и спала с мертвыми котятами

В эфире телеканала "Россия 1" – шокирующая история семьи, проживающей в одном из сел из Нижегородской области.

Надежда Бушуева, которой сейчас 42, с 15 лет не выходила из дома, спала на покрывале из мертвых кошек, питалась протухшей едой и не мылась больше 14 лет.

Все эти годы она жила с матерью Татьяной, которая держала дочь в плену, объясняя это тем, что в юности к Надежде домогался сосед-маньяк.

О том, в каких ужасных условиях жили женщины, стало известно только после того, как Татьяна попала в больницу, и Надежда сама вышла к людям.

Помочь им пытались и неравнодушные соседи, и социальная служба, и администрация района, но затворницы не пускали их в свой дом.

Не принимали они ни одежды от односельчан, ни сумок с продуктами от отца Надежды, которые он им периодически привозил.

Тем временем, сосед, который якобы домогался Надежды больше четверти века назад, это категорически опровергает.

Что говорят об этой семье соседи? Вмешивалась ли полиция, если домогательства со стороны соседа действительно были? Почему 42-летняя Надежда терпела такую жизнь, и что сказал ее отец, не знавший, в какой ситуации живет его дочь?

Подробности – в расследовании программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".